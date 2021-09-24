Règle de conservation des données
Kudoboard shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data is removed when a board, customer, or business tenant is deleted. Data may remain in backups for up to 7 days after the deletion.
Règle de stockage des données
Kudoboard stores data in accordance with its internal Data Management Policy.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Digital Ocean
L’application/le service a des sous-processeurs
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