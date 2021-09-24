Bring the happiness of Kudoboard group ecards into the convenience of Slack! Kudoboard is an online replacement for the greeting card that’s passed around & signed on birthdays, farewells, and other special occasions. If your organization uses Kudoboard and Slack, this integration will allow the two to work together seamlessly. 1. Invite teammates to contribute to a Kudoboard in Slack.

2. Deliver Kudoboards to Slack users in any public Slack channel, immediately or at a time and date you choose.

3. Tag Slack users in posts on Kudoboards.