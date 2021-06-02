Règle de conservation des données
DailyQ.AI will retain Customer Data in accordance with GDPR
We keep your personal data only as long as necessary to provide the best customer experience.
We believe in the golden rule - Treat others as you would like others to treat you
Règles d’archivage et de suppression des données
DailyQ.AI will remove Customer Data in accordance with GDPR
We will remove customer data when the app is removed from their workspace
If you request, we will delete or anonymise your personal data so that it no longer identifies you, unless we are legally allowed or required to maintain certain personal data
We believe in the golden rule - Treat others as you would like others to treat you
Règle de stockage des données
DailyQ.AI will store Customer Data in accordance with GDPR
All data are stored on a secure database and all communications are encrypted
L’application/le service a des sous-processeurs
no