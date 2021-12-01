Anodot is a real-time analytics and automated anomaly detection system that discovers outliers in vast amounts of time series data and turns them into valuable business insights. Using patented machine learning algorithms, Anodot isolates issues and correlates them across multiple parameters in real-time, eliminating business insight latency, and supporting rapid business decisions through its uncovered insights. With its scalable SaaS platform, Anodot provides typically siloed teams – BI, R&D and Devops – with a single, unified system for both business and IT metrics. With Anodot’s integration with Slack you can: Get business critical alerts directly to your Slack channels

You can easily designate Anodot alerts to be sent to a specific Slack channel. See here how to assign an alert to a channel. Following the initial installation of the Anodot Slack app in your Slack workspace, adding Anodot to a Slack channel is as simple as calling ‘/invite @Anodot’ to your channel. Collaborate with your peers around specific alerts

Once you get an alert, you can easily continue chatting about it in Slack as part of a dedicated thread or in the channel itself. In the future - comments made in the context of a specific alert in Slack will be stored as part of the alert’s timeline. Acknowledge, feedback and launch RCA investigation directly from Slack

Every alert notification comes with a set of “Actions” you can perform on it. Here are some of the actions you can perform:

:white_check_mark: Acknowledge - Acknowledge an alert to let everyone on the team know that you’ve seen it. :speech_balloon: Feedback (Good Catch / Not Interesting) - Giving feedback to an alert is super important as it enables Anodot and you to constantly improve the detection rate of the alert. :female-detective: Investigate - Deep dive into the alert trigger you got to better understand what happened, where did it happen and perhaps even ‘why’. :control_knobs: Dashboard - For alerts which were defined based on a dashboard, you are able to quickly navigate to the original dashboard and get the context of your alert :safety_vest: Custom Actions - (Coming Soon) - Launch your own external links - Grafana, Kibana, Jira, Rundeck, etc.