Règle de conservation des données
We do store all conversation data for up to 5 years unless your account is deleted or subscription is cancelled. In which case, we dispose of all data in accordance with our Terms of Service and Privacy Policy, but we will not hold it longer than 60 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customer can self delete their account and all data associated with that account removed immediately. ThriveDesk takes backup of its server everyday and retain for 30 days, so archive data will take minimum 30 days to get override.
Règle de stockage des données
ThriveDesk store non PI customer data in AWS S3 bucket and DB backup.
Site(s) de centre de données
Irlande, Singapour
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Digital Ocean
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs