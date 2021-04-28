Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données ScoutAPM retains data (metrics and transaction traces) for 30 days. This metric retention allows customers to see changes to their application over a period of time. After 30 days, this data is permanently deleted and we can delete data at shorter intervals upon customer request. After cancellation, customer account information is retained for historical purposes, however we honor any customer requests to receive copies of their data or to delete from our servers. For questions or requests, please contact our Data Protection Officer at privacy@scoutapm.com.

Règles d’archivage et de suppression des données Customer account information is retained for historical purposes, however we honor any customer requests to receive copies of their data or to delete from our servers.

Règle de stockage des données We use SSL/TLS encryption on all our websites and microservices in order to maintain the highest security and data protection standards. Sensitive Data such as connection credentials is encrypted anytime it is “at rest” in the ScoutAPM platform using industry standard encryption. In addition, we regularly verify our security certificates and encryption algorithms to keep customers data safe.

Société chargée de l’hébergement des données AWS