Règle de conservation des données
We don't store any data.
Nothing is stored on Robusta servers.
Robusta is installed in the customer's Kubernetes cluster
The Slack token is stored in a Kubernetes secret on the customer's premise
Règles d’archivage et de suppression des données
We don't store any data
The Slack token is stored in a Kubernetes secret on the customer's premise
When the customer removes Robusta, that secret is deleted as well
Règle de stockage des données
We don't store any data
The Slack token is stored in a Kubernetes secret on the customer's premise
L’application/le service a des sous-processeurs
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