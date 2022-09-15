Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
admin@phinforgood.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
For security, we do not publicly reveal all third party services. However, we can reveal that our main content management system is Contentful and generically that our service is deployed on a leading mongo db and server cloud infrastructure.
Utilise la rotation de jeton
no