Règle de conservation des données
Sturdy customer data, including data gathered from the integration for Slack, is retained indefinitely or at the discretion of the customer while the customer maintains an active subscription. All customer data is removed within 90 days of subscription termination.
Règles d’archivage et de suppression des données
Sturdy customer data, including data gathered from the integration for Slack, is retained indefinitely or at the discretion of the customer while the customer maintains an active subscription. All customer data is removed within 90 days of subscription termination.
Règle de stockage des données
Sturdy customer data is stored per policy in limited access production accounts and encrypted-at-rest using industry-standard mechanisms.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Azure ChatGPT
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Data generated by Azure ChatGPT is retained in the tenant database under the same retention policies as all customer data.
Politique de confidentialité des données du LLM
Data generated by Azure ChatGPT is stored in the single tenant database which stores all customer data. No Slack data is used to train an LLM.
Politique de résidence des données des LLM
All Azure ChatGPT use is processed and stored in the United States.