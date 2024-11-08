Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Sturdy customer data, including data gathered from the integration for Slack, is retained indefinitely or at the discretion of the customer while the customer maintains an active subscription. All customer data is removed within 90 days of subscription termination.

Règles d’archivage et de suppression des données Sturdy customer data, including data gathered from the integration for Slack, is retained indefinitely or at the discretion of the customer while the customer maintains an active subscription. All customer data is removed within 90 days of subscription termination.

Règle de stockage des données Sturdy customer data is stored per policy in limited access production accounts and encrypted-at-rest using industry-standard mechanisms.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud-hosted

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Azure ChatGPT

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Data generated by Azure ChatGPT is retained in the tenant database under the same retention policies as all customer data.

Politique de confidentialité des données du LLM Data generated by Azure ChatGPT is stored in the single tenant database which stores all customer data. No Slack data is used to train an LLM.