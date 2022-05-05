UChat Agent Bot

Règle de conservation des données
UChat will retain the data for 12 months
Règles d’archivage et de suppression des données
UChat will archival/remove data for 12 months
Règle de stockage des données
UChat will store the data for 12 months
Site(s) de centre de données
Australie
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted with vultr servers in Australia
Société chargée de l’hébergement des données
Vultr
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no