Create a client-facing page for instant meeting scheduling, and post notifications to Slack whenever a new booking is made.Sprintful connects with your Slack workspace and enables your clients to book a meeting with you using a professional-looking webpage. Sprintful enables granular weekday and hourly availability, flexible time durations, advanced notification settings (including Slack), custom booking forms, and deep custom branding.
Sprintful pourra voir :
Sprintful pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
We do not store any data from Slack. As for non-Slack data, we comply with any requests for data deletion per our GDPR policy.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
hello@sprintful.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)