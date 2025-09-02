Règle de conservation des données
Sleekplan GmbH will retain Customer Data until a team or user revokes a token, a team uninstalls an app, or a user requests deletion of data. Prior to any such event, only data that is critical to the application function is retained.
Règles d’archivage et de suppression des données
Sleekplan GmbH will remove Customer Data in accordance with a user's request for deletion, when a team uninstalls an app, or when a user or team revokes a token. Logs older than 30 days are automatically deleted.
Règle de stockage des données
Sleekplan GmbH will store Customer Data in accordance with our security standards. Our entire website, the customer portal, the storage, and hosting servers are only accessible via encrypted connections (HTTPS using RSA 2048 bit keys). We use TLS also for internal server-to-server communication.
Site(s) de centre de données
Allemagne, États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no