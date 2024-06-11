Review Flowz: reviews tracking bot

Règle de conservation des données
Reviewflowz will keep all reviews and personal information for the lifetime of the customers' account.
Règles d’archivage et de suppression des données
Reviewflowz will remove customer data when customers request it explicitly by email on contact@reviewflowz.com, or no less than 1 year after account deletion
Règle de stockage des données
Reviewflowz will store customer data for the lifetime of the customers' accounts, or no more than 1 year after account deletion
Site(s) de centre de données
France, Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT 4o & GPT 4o turbo
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
API data may be retained for up to 30 days, after which it will be deleted. OpenAI will delete your content when we make the request (if you make the request to us). A data deletion request can take up to 30 days to process once it has been received.
Politique de confidentialité des données du LLM
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Politique de résidence des données des LLM
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