Règle de conservation des données
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Règles d’archivage et de suppression des données
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Règle de stockage des données
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Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Amazon Web Services s3
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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