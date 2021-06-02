Règle de conservation des données
Flowdash customers retain full control of their uploaded data, and may modify or delete it at any time - using the means available through the service's user interface or by contacting support@flowdash.com.
Règles d’archivage et de suppression des données
Archive or remove data by emailing support@flowdash.com
Règle de stockage des données
We take the security of your data seriously. Sensitive data like API authorization credentials are encrypted at rest, and access to your data is secured behind robust authentication and authorization schemes. To retain full control over your data, consider our on premise offering.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosting, on premise
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon Web Services, Heroku
L’application/le service a des sous-processeurs
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