Date du dernier test d'intrusion
2021-01-01
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
no
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
api-integration@cloudscene.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
N/A
Utilise la rotation de jeton
no