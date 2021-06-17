Règle de conservation des données
Payfunnels doesn't retain any data from the Customer. Payfunnels app is working with only incoming-webhook scope, which helps to only trigger messages to the Customer
Règles d’archivage et de suppression des données
Payfunnels doesn’t obtain any Customer data. However, on disconnect we will be removing the retrieved token and trigger webhook URL
Règle de stockage des données
Payfunnels doesn’t obtain any Customer data.
L’application/le service a des sous-processeurs
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