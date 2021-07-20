Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Vercel retains Customer Data only for the minimum necessary period to fulfill contractual/legal obligations, support the Services, or meet business needs. Upon termination, Customer Data is deleted within a commercially reasonable timeframe unless legally required to retain it​. For more info see our Data Processing Agreement (vercel.com/legal/DPA) and our Information Security Policy (security@vercel.com)

Règles d’archivage et de suppression des données Customer Data can be deleted on demand via the self-service portal or upon account termination. Vercel deletes Customer Data in accordance with or DPA. For more info see our Data Processing Agreement (vercel.com/legal/DPA) and our Information Security Policy (security@vercel.com)

Règle de stockage des données Customer Data is encrypted and stored at rest using AES-256, and in transit using TLS 1.2+. Data is hosted across AWS, Azure, and GCP infrastructure​. For more info see our Data Processing Agreement (vercel.com/legal/DPA) and our Information Security Policy (security@vercel.com)

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted via AWS, Azure, and GCP

Société chargée de l’hébergement des données AWS, Azure and GCP

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://vercel.com/legal/sub-processors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Opus 4.6 (Anthropic)

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Anthropic models configured with Zero Data Retention (ZDR). Customer prompts and model outputs are not retained by Anthropic after inference processing.

Politique de confidentialité des données du LLM Vercel uses Anthropic Claude Opus 4.6 through AI Gateway. Requests are processed by Anthropic under Anthropic's enterprise controls.