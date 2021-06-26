Règle de conservation des données
We use Slack profile data for our users in order to show names and profile images in app's interfaces. After you stop using the app, the data is kept on our cloud servers until sufficient time has passed for the data to be safely deleted.
Règles d’archivage et de suppression des données
We will archive, export or remove any data upon your request within 2 weeks of request.
Règle de stockage des données
After you submit information via our app, your information is encrypted through secure connections. We implement security measures to maintain the safety of your personal information. If your personal data is exposed to an unknown 3rd party we will notify you within 72 hours of the incident being reported.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Société chargée de l’hébergement des données
imfrank.app
L’application/le service a des sous-processeurs
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