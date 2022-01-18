Règle de conservation des données
BetterUp maintains records until they are no longer needed, or until requested to delete or destroy in alignment with Data Classification and Handling Policy requirements.
Règles d’archivage et de suppression des données
BetterUp maintains records until they are no longer needed, or until requested to delete or destroy in alignment with Data Classification and Handling Policy requirements.
Règle de stockage des données
BetterUp maintains records until they are no longer needed, or until requested to delete or destroy in alignment with Data Classification and Handling Policy requirements.
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
claude-3-7, gpt-4.1-mini, gpt-4o-mini, claude-3-7-sonnet-
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
for openAI- 30 days in the US, 0 days in Europe
for Anthropic via AWS bedrock, 30 days
Politique de confidentialité des données du LLM
The AWS hosted LLM does not have access to our data and thus no deletion schedule is necessary. The 30 day deletion window is for our other LLM provider, OpenAI who is authorized to retain limited data for up to 30 days including transient generative data
Politique de résidence des données des LLM
US data stays in the US, and EU data stays within the EEA boundary