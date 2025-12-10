Draxlr | SQL DB Data change alerts

Règle de conservation des données
Draxlr will retain customer's data while they are actively using our service.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon account deletion request, we'll delete the data from production and backups within 4 working days.
Règle de stockage des données
We store minimal information required from the workspace. When Draxlr is installed, we receive and store the workspace team name, team Id, and bot tokens.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, MongoDB atlas
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no