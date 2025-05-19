Règle de conservation des données
Metrics are stored according to the customer’s plan.
The Slack webhook URL is retained only while the Slack destination is active and is deleted upon removal.
Règles d’archivage et de suppression des données
Metrics are automatically archived or deleted based on the retention period defined in the customer’s plan.
The Slack webhook URL is immediately deleted when the Slack destination is removed.
Règle de stockage des données
Pulse only stores cluster metrics (no data) and the Slack access token used to send alerts.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
AWS
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no