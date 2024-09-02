Règle de conservation des données
SpotDraft retains customer data according to contractual obligations and applicable data retention laws, preserving it for the necessary duration only. On termination we use NIST 800-80 protocol to delete all the customer data.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customer data is securely deleted or anonymized once the retention period ends or when it's no longer required. To request data deletion or check the status of an ongoing deletion, customers can email team@spotdraft.com.
Règle de stockage des données
SpotDraft stores customer data using industry best practices, ensuring security, privacy, and regulatory compliance. We leverage the Google Cloud Platform to host the data in a secure manner. All the data is encrypted at all times. The data at rest is encrypted using AES 256 and in transit using TLS 1.2 or above.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Inde, Qatar, Pays-Bas
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no