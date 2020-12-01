Reamaze is an all-in-one customer communications platform that goes beyond just helpdesk. Support, convert, and build relationships with customers via embedded chat, social, SMS/MMS, knowledge base, and email. Reamaze also comes bundled with native CRM, workflow automation, and proactive engagement features like Cues. Integrate Reamaze with Slack and you can map your Reamaze support agents to your Slack team members. When new conversations arrive in any channel, the proper team members get @mentioned notification. More signal, less noise.
Reamaze pourra voir :
Reamaze pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Users have the tools to delete data they own and delete their account.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
support@reamaze.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
yes
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)