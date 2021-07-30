Règle de conservation des données
CustomFi.ai will not retain any customer data acquired via Slack other than Slack-user-id and Slack-channel-id
Règles d’archivage et de suppression des données
CustomFit.ai will not retain any customer data acquired via Slack other than Slack-user-id and Slack-channel-id
Règle de stockage des données
CustomFit.ai will not retain any customer data acquired via Slack other than Slack-user-id and Slack-channel-id
Site(s) de centre de données
Singapour, États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Google Cloud
Société chargée de l’hébergement des données
Google
L’application/le service a des sous-processeurs
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