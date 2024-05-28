Yoffix Desk Booking & Office Management

Règle de conservation des données
Yoffix retains Customer PII for 6 months after company and/or user deletion.
Règles d’archivage et de suppression des données
Yoffix anonymises Customer data (removes all related PII) in 6 months after company and/or user removal.
Each user can be removed manually from Yoffix web interface and/or removal can be initiated from external sources like SCIM providers.
The whole company can be removed upon request at care@yoffix.com.
Règle de stockage des données
Yoffix encrypts persistent and in-transit data. Only a limited list of Yoffix employees has access to Customer data including on-call engineers who need the data to investigate live issues. The application logs don't expose customers PII.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Everything is hosted on AWS Cloud (eu-central-1)
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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