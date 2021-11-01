Règle de conservation des données
We store the data for as long as it’s needed for the purpose. We might retain it longer in case we have a legal obligation to do so.
Règles d’archivage et de suppression des données
Wellsome removes customer data once the company is not a customer of Wellsome anymore or if a user has explicitly requested to do so
Règle de stockage des données
Wellsome stores data in accordance with GDPR and industry standards.
Site(s) de centre de données
France, Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Scalingo, GraphCMS, AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs