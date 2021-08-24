JFrog Artifactory and Xray

Règle de conservation des données
JFrog will retain data for the period necessary to fulfill the purposes outlined in our Privacy Policy or where the customer agreement requires or permits specific retention or deletion periods, unless a longer retention period is required or permitted by law.
Règles d’archivage et de suppression des données
JFrog deletes customer data within 60 days upon customer request, or upon termination of customer agreement. JFrog does not have any obligation to retain any data following the termination or expiration of the agreement/services. Please visit our Trust Page (https://jfrog.com/trust/data-management/) to learn more about our data management processes.
Règle de stockage des données
JFrog uses managed object storage and databases from the major cloud providers. Each customer has their own unique role with permissions to their own data. Customer data is stored in the hosting provider's data centers and in the hosting regions chosen by our customers. All hosted data at rest is securely stored in a database and object storage using 256-bit AES encryption.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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