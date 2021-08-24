JFrog Artifactory and Xray

The JFrog Platform application for Slack allows your team to keep your software development teams connected to your binary management and artifact workflows. As a leader in DevOps, JFrog’s integrations allows your team to get notifications about Artifactory and Xray events and take actions leading to better productivity. With this integration, users will have situational awareness about occurrences in Artifactory and Xray that are of interest to them and their teams at all times. Today there are key events throughout the JFrog Platform that are best viewed in Slack. Features include: • Users will be able to chat about specific incidents

• Share active notifications with other team members

• Directly download artifacts

• Setup Xray notifications with aggregate card view

• Add Xray Ignore rules

• Artifact Property notifications

• Action buttons to respond to events directly.

• Docker Tag, Builds, and more notifications! Admin Features: • Configure the JFrog instance

• Create notifications

• Delete or Pause notifications

• Create different types of Xray notifications