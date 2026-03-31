Règle de conservation des données
Enterpret keeps Personal Data for as long as reasonably necessary for the purposes described in this Privacy Policy ( https://www.enterpret.com/privacy-and-policy#Policy1 ) while we have a business need to do so, or as required by law (e.g. for tax, legal, accounting, or other purposes), whichever is longer.
Règles d’archivage et de suppression des données
Enterpret's data removal policy states that all customer data will be permanently deleted within 30 days after the termination of the contract or upon receipt of an explicit request for deletion.
Règle de stockage des données
Enterpret's data storage policy stipulates that client data is stored on AWS infrastructure, where it is encrypted both at rest and in transit. Moreover, any personally identifiable information (PII) is purged from the data before storage.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Anthropic Claude Sonnet 4.6
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Amazon Bedrock does not retain input or output data from LLM inference requests. Enterpret retains query text and responses for quality evaluation. Customer data is not sent to Anthropic for model training.
Politique de confidentialité des données du LLM
Enterpret operates in a single-tenant model per customer organization. Each query is scoped to one organization's feedback corpus — no cross-tenant data access. The LLM never mixes data from different organizations in the same context.
Politique de résidence des données des LLM
Enterpret accesses Anthropic Claude via Amazon Bedrock in AWS US regions. All LLM inference occurs within AWS infrastructure. Anthropic does not receive or store input/output data when accessed through Bedrock.