Règle de conservation des données
amptalkは、Slackのワークスペースとの統合に必要なデータ（例：アクセストークンやチャンネルID）のみを保管します。また、ワークスペースとのリンク解除や、統合を完全に削除することをユーザーが選択した場合、amptalkはデータストアからデータを削除します。
Règles d’archivage et de suppression des données
amptalkは、ユーザーが統合を削除したり、Slackのワークスペースのリンク解除を選択した場合、Slackのワークスペースとの統合に必要なデータを削除します。
Règle de stockage des données
amptalkは、Slackのワークスペースとの統合に必要なデータを、統合期間中のみデータストアに保管します。
Détails sur l’hébergement des données
クラウドに保管されます。
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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