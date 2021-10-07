Salesforce CMS is a headless Content Management System that helps users create and deliver content, such as text, news, or blog posts, to any channel or device. Be the first to know when content goes live on your site— and eliminate repetitive communications around content availability. • :speaking_head_in_silhouette: Get notifications in a channel of their choice when content from CMS is published to your site

• :link: Direct links let Slack users easily view content, spark conversation, and inspire sharing

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