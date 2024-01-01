Cassava allows you to easily create compelling Experiences (i.e., training programs) which are distributed to members of your Slack workspace for maximum engagement, adoption, and retention. You begin by adding our Bot to your workspace and giving us the minimum permissions to get up and running. From here, you are one slash command away from creating your first Experience and navigating to our web application to author the Experience with content. Along the way, we request access to your workspace users to assemble an audience. Publishing your Experience to Slack allows our Bot to engage with each member in a 1:1 conversation via the App Home and Messages tabs. Experiences are distributed over a series of Rounds using a predefined schedule. As the author of an Experience, you can use the App Home tab to track the distribution of each Round. When you are ready to dive deeper, we marry this insight with compelling, actionable analytics in our dashboard.