Date du dernier test d'intrusion
2024-01-01
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@gocassava.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Stripe, AWS S3 and Cloudfront, Plausible Analytics, hCaptcha, MailJet, and Digital Ocean
Utilise la rotation de jeton
no