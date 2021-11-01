With an always-on digital suggestion box for collecting ideas, Brightidea empowers everyone to capture ideas when and where it is convenient for them, at their desks or on the go. This app connects to Brightidea and adds an easy-to-use message shortcuts to the Slack interface, enabling users to submit any message directly as an idea straight from the chat. Choose to include original attachments, and establish links between original conversations and resulting ideas. Or link messages straight to existing ideas to keep those conversations going. And you don't need to start from a conversation. From the home tab or slash command, quickly and conveniently submit whatever idea you may dream, whenever inspiration strikes. Now there's not excuse to forget that next big idea! Once ideas are transferred to Brightidea, idea management is a cinch with a drag and drop interface and intuitive idea evaluation tools. Brightidea gives you everything you need to collect, manage, and track the success of your innovation process.