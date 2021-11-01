Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Any provider that supports SAML 2.0. If you do not use SAML 2.0, Brightidea can offer custom SSO implementation as a paid service.
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@brightidea.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Utilise la rotation de jeton
no