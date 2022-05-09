SmartNotify

Règle de conservation des données
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Règles d’archivage et de suppression des données
Customer data is removed in accordance with Shopify's app guidelines no later than 48h after the app has been removed from Shopify.
Règle de stockage des données
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Site(s) de centre de données
États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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