Contentful

Règle de conservation des données
Data storage requirements are considered in the life cycle of the products. Data storage and processing is appropriate to the classification.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data storage requirements are considered in the life cycle of the products. Data storage and processing is appropriate to the classification.
Règle de stockage des données
Data storage requirements are considered in the life cycle of the products. Data storage and processing is appropriate to the classification.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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