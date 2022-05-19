Status Updates via Sorry™

Règle de conservation des données
SorryApp LTD will only retain your information for as long as required to provide our service to you, or for longer if required by law, such as for tax or accounting purposes.
After this, all data is completely removed from our records.
Règles d’archivage et de suppression des données
SorryApp LTD will remove all data at the time you no longer require our service, data will only remain in an achieve if required by law for tax and accounting purposes.
Règle de stockage des données
SorryApp LTD will be stored and secured using appropriate organisational and technical security measures. Data will only be accessible to those who have a genuine requirement to access it, and it'll otherwise be stored in an encrypted database.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted in Postgres Database
Société chargée de l’hébergement des données
Heroku
L’application/le service a des sous-processeurs
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