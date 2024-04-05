Règle de conservation des données
Règles d’archivage et de suppression des données
Règle de stockage des données
Détails sur l’hébergement des données
AWS Cloud
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Postman AI uses industry-leading large language models from major providers including AWS, Azure OpenAI, Google Cloud, and OpenAI. Supported model families may include GPT, Claude, Gemini, and similar foundation models.
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Third-party LLM providers retain only limited operational metadata required for security, abuse prevention, and service monitoring. Postman may use prompts, inputs, outputs, and related feedback to improve its services, except where prohibited.
Politique de confidentialité des données du LLM
Postman AI operates within Postman-managed infrastructure hosted on AWS using a multi-tenant architecture.
Customer data stored by Postman is encrypted at rest using industry-standard security controls, including AES-256 encryption.
Politique de résidence des données des LLM
Postman AI data is stored in Postman-managed infrastructure hosted in the United States.