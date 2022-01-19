Règle de conservation des données
Data in the database is retained for seven years.
Règles d’archivage et de suppression des données
Database backups are archived into AWS S3 Glacier after 7 years.
Règle de stockage des données
Application Data is stored in AWS RDS.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
AWS RDS
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no