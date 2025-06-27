Date du dernier test d'intrusion
2025-06-27
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
no
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Okta, Microsoft Entra ID（旧称: Azure Active Directory）, Google Workspace, OneLogin
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
support@up-sider.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Utilise la rotation de jeton
yes