Règle de conservation des données
When you cancel your Bucket account, you can request data deletion at hello@bucket.co.
Règles d’archivage et de suppression des données
Bucket reserves the right to delete your data 60 days after account cancellation, and once deleted, the information cannot be recovered.
Règle de stockage des données
Bucket's data storage policy involves collecting only necessary data, encrypting all data via SSL/TLS during transmission, and encrypting data at rest.
Site(s) de centre de données
Irlande
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no