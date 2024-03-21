GIF Monger

Règle de conservation des données
We retain search terms and log data only as long as necessary for operational effectiveness. Log data is purged regularly in accordance with our data retention practices.
We retain user IDs and user tokens in order to post as the user. We also record the amount of GIFs each user has posted.
Règles d’archivage et de suppression des données
User requests for data removal are processed manually.
Règle de stockage des données
Data is stored securely, with access limited to authorized personnel. We use industry-standard measures to prevent unauthorized access or disclosure.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
OVH
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no