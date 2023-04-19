ORO Labs streamlines your end-to-end procurement across teams, systems, and processes without replacing them. Employees can easily initiate and track requests, while internal stakeholders can automate workflow and achieve compliance with ease. This leads to happy business users, fully compliant processes, and high-quality data to make smarter spend decisions. With ORO + Slack, track, review, and approve requests without missing them from the comfort of your Slack workspace. No need to juggle between your inbox and procurement tools. No need to log in to your desktop every single time to check for an update or notification. Task owner gets notified whenever a task is assigned for approval or review. Requesters are informed about the status and progress of each task types.For demo or pricing information please submit a request at https://www.orolabs.ai/request-demo
Oro Labs pourra voir :
Oro Labs pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
When someone requests Oro Labs to delete data, we do hard deletion of their associated tenant. Deleting a particular user's data will have an impact on the ongoing workflows and purchase requests.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Auth0
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
privacy@orolabs.ai
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)