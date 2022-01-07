Monitor your Slack channels for cyberbullying, hate speech, and other HR policy violations. Easy deployment, no IT personnel involvement necessary. Both cloud and on-prem options available. Slack does not determine what content is flagged.
Tisane Bot pourra voir :
Tisane Bot pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
No personal data is stored. The data that we store is limited by the app settings, specifically:
* Tisane connection settings (API key, on-prem URL)
* Slack IDs of alert recipients
* Tisane bot preferences
Règles d’archivage et de suppression des données
Removed on uninstallation
Règle de stockage des données
Tisane Labs stores data according to the Personal Data Protection Act (Singapore), which is compliant with GDPR.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
N/A. No personal details are stored.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
contact.support@tisane.ai
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)