Propelon GateCube

Règle de conservation des données
Data is retained within Q2E while the company is licensed to use Q2E. Upon termination of the license, Q2E destroys all the customer data within 30 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
We do not have an archival policy, since all data will remain active for the customer while they have an active license
Règle de stockage des données
Data is stored within a secured data center where all data is encrypted in transit and at rest.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Microsoft Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no