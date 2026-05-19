CalendarAnything Integration

Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
no
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Every service that salesforce does
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
ca-dev@silverlinecrm.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
URL du programme de divulgation des vulnérabilités
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Utilise la rotation de jeton
no