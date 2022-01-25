Règle de conservation des données
All data for analytics computing are ephemeral, it stays during the user's activity time and is discarded right after, for other activity logs, data is stored for a maximum of 90 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
Columns Ai will remove any users' account data in accordance with to request.
Règle de stockage des données
Currently, we don't store customers' personal data. User account info is stored in a managed database.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Everything is deployed at Google Cloud.
Société chargée de l’hébergement des données
GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
no