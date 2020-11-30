Règle de conservation des données
Slackから取得したお客様のデータについて、Kumahiraは以下の項目を保持します。
- Bot Token / User Token : お客様のワークスペース内でSPLATSアプリに割り当てられた固有のトークン
- Channel Name : 通知先チャンネルの名称
- Channel ID : 通知先チャンネルのID
通知先として指定されていないチャンネルについては、データは保持しません。
Règles d’archivage et de suppression des données
Slackから取得したお客様のデータについて、Kumahiraは以下のように管理/削除を行います。
- 連携が解除された場合、お客様のSlackに関連する全てのデータを削除します。
- 通知先チャンネルを変更した場合、変更前のチャンネルに関連するデータは削除します。
Règle de stockage des données
Slackから取得した顧客データについて、Kumahiraは以下のように保存します。
- 連携が開始された時、SPLATSアプリに割り当てられた「Bot Token / User Token」を保存します。
- 通知先チャンネルが変更された時、変更したチャンネルに関するデータを保存します。
Site(s) de centre de données
Japon
Détails sur l’hébergement des données
クラウド上に保管
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no