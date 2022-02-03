Règle de conservation des données
There is no personal data we store. However, we only store Slack workspace id and Slack user id to ensure that user has Tickkl's integration for Slack.
These data remain stored until the user's Tickkl account is deactivated(deleted) by user.
Règles d’archivage et de suppression des données
Tickkl archives all user data in .json and .pdf formats and keeps it in encrypted storage according to GDPR's storage policies.
All user data is completely removed from our database after the archiving process has finished.
Règle de stockage des données
There is no personal data we store. However, we only store Slack workspace id and Slack user id to ensure that user has Tickkl's integration for Slack.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud based (RDS)
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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