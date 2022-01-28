FileOpen Sharebot identifies users, documents and conversations using the values created by Slack. We resolve some of these values to get names, like email addresses, store these strings in the Sharebot database. We require this information to provide the Sharebot service and retain the information as long as the account that generated it is active. Information generated by individual evaluation accounts is not automatically purged at the end of the evaluation period but is retained until the next refresh of the evaluation database, normally within three months. Encrypted documents may be stored on the Sharebot server, depending on the licensee's preferences, and if so will be deleted along with usage data upon termination of license. Unencrypted documents are never stored on the Sharebot server or any location other than the licensee's Slack instance. Details are provided in the Sharebot Data Usage and Retention Policy: