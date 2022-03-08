Personizer

Règle de conservation des données
All data is stored within the Frankfurt/Germany AWS data center. Daily backups were stored for the last 35 days. Monthly backups are stored for the last 6 months. The backups are deleted afterwards and are stored using the AWS Backup service in Frankfurt/Germany.
Règles d’archivage et de suppression des données
Daily backups were stored for the last 35 days. Monthly backups are stored for the last 6 months. The backups are deleted afterwards and are stored using the AWS Backup service in Frankfurt/Germany.
Règle de stockage des données
All data is stored within the Frankfurt/Germany AWS data center.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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