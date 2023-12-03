Règle de conservation des données
The komodor application collects personal information, Voluntary information (email, username), and Kubernetes cluster information.
Komodor has a 30 day retention policy for all Kubernetes resources enforced by an automated process.
Integration for Slack does not require any of these fields as this integration does not require any user data to be used.
Règles d’archivage et de suppression des données
All Kubernetes resource data is removed after 30 days. data is not archived.
On integration removal, all integration information is deleted from komodor databases.
Règle de stockage des données
Komodor’s integration for Slack does not require or store any personal or Kubernetes data from Slack. Therefore, no data is stored as part of this integration. Any temporary data processing that occurs does not involve data retention or storage on Komodor’s servers.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Personal and Kubernetes data is hosted and encrypted under RDS databases.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no