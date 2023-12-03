Procédure de demande de suppression de données

Data Deletion Request In the case of a Data Deletion request by a Komodor employee (current or former), contractor, or provider, the DPO-Legal at Komodor will handle the request and coordinate the data retrieval from all Komodor’s relevant systems. Request handling flow – Data Deletion A Komodor employee (current or former), contractor, or provider submits a Data Deletion request to Komodor. The request arrives at privacy@Komodor.com. The DPO-Legal reviews the legal/financial aspects of the request and approves its handling. The DPO-Legal contacts the requestor and discusses with him the impact and aspects of his request. The DPO-Legal contacts the relevant internal systems owners to delete the requested information and updates the requestor. The DPO-Legal contacts Komodor IT and third parties to assure that data is removed from backups at the end of the backup cycle.